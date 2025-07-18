У Києві чули вибух: у поліції пояснили, чи пов'язано це з атакою

У поліції Києва пояснили, що за вибухи могли чути кияни у Шевченківському районі. Це був вибух ворожого боєприпасу.

Його спеціально знешкоджували відповідні фахівці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

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Що відомо про вибух у Києві?

У Шевченківському районі столиці 18 липня було чутно вибух. У поліції повідомили, що це було сплановане знешкодження ворожого боєприпасу.

Сьогодні представник комунального підприємства при проведенні огляду будинку, пошкодженого у результаті ворожої повітряної атаки на столицю 17 червня, виявив у ліфтовій шахті вибухонебезпечний предмет.

Поліція оперативно прибула на місце. Виявлений предмет був касетним боєприпасом. Він є вкрай небезпечним при транспортуванні, тому його було вирішено підірвати у парковій зоні із дотриманням усіх норм безпеки.

Поліція нагадує громадянам повідомляти поліцію у разі виявлення підозрілого предмету, що може бути вибухонебезпечним.

Нагадаємо, зранку 18 липня вибух лунав у Ніжині. У Повітряних силах інформували про небезпеку для Чернігівщини. Так, там повідомляли про рух ворожих ударних БпЛА.