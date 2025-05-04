У Києві та області чутно вибухи: є падіння уламків БпЛА, виникли пожежі
У Києві повідомляють про вибухи. У місті працює ППО, фіксують падіння уламків.
Про це повідомляють власні кореспонденти 24 Каналу, КМВА та Київська ОВА.
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Що відомо про вибухи у Києві
У Києві пролунали вибухи близько 00:28 4 травня.
У владі попереджають, що розпочали роботу сили ППО як у Києві, так і у області. Жителів закликають залишатися в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги та дотримуватися заходів безпеки.
Також там нагадали, що фотографувати чи знімати на відео роботу підрозділів ЗСУ категорично заборонено.
Додамо, що у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух ударних БпЛА ворога на півночі Києва о 00:21. Вони тримали курс західний/північно/південно-західний. О 00:22 ворожі дрони вже були у повітряному просторі столиці.
Падіння уламків БпЛА спричинило пожежі
Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що у Оболонському, Шевченківському та Святошинському районах попередньо зафіксовано падіння уламків. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень встановлюється.
В Оболонському районі внаслідок падіння уламків сталося займання автомобіля та верхніх поверхів житлового будинку. За іншою адресою горить 7 автомобілів.
В Святошинському районі внаслідок падіння уламків БпЛА почалася пожежа у трьох приватних будинках.
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