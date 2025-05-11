У Києві чутно вибухи – працює ППО
- Уночі 11 травня дрони-камікадзе атакували Україну, вибухи було чутно і в Києві.
- Мер Віталій Кличко повідомив про роботу ППО і закликав перебувати в укриттях.
Дрони-камікадзе атакували Україну уночі 11 травня. Вони долетіли і до Києва.
Про роботу ППО у столиці повідомив міський голова Віталій Кличко. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.
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Вибухи у Києві 11 травня
О 05:55 мер зазначив, що у столиці працюють Сили ППО. Віталій Кличко закликав перебувати в укриттях.
У КМВА також писали, що на околицях Києва триває бойова робота розрахунків протиповітряної оборони по російських повітряних цілях.
Зауважимо, о 05:51 Повітряні сили попереджали, що в напрямку Києва зі сходу.
Станом на 06:10 тривога у столиці триває. Тож не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.
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