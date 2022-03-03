У Києві далі повітряна тривога: залишайтеся в укриттях
3 березня 2022 , 04:31Читать новость на русском
Джерело:КМДА
У Києві вкотре виють сирени – оголошено повітряну тривогу. Жителі столиці повинні залишатися в укриттях.
Про це інформують у Київській міській державній адміністрації. Варто зазначити, що минуле повідомлення про атаку з неба ще не завершувалося.
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УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново перейти в укриття цивільного захисту!
– зазначили у КМДА.
Наголошуємо, жителі столиці повинні залишатися у сховищах, очікуючи подальших інструкцій.
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