У Києві далі повітряна тривога: залишайтеся в укриттях

У Києві вкотре виють сирени – оголошено повітряну тривогу. Жителі столиці повинні залишатися в укриттях.

Про це інформують у Київській міській державній адміністрації. Варто зазначити, що минуле повідомлення про атаку з неба ще не завершувалося.

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УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново перейти в укриття цивільного захисту!

– зазначили у КМДА.

Наголошуємо, жителі столиці повинні залишатися у сховищах, очікуючи подальших інструкцій.

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