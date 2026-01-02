Вся вулиця парує: у Києві велика аварія тепломережі на дуже важливій розв'язці
- У Києві сталася масштабна аварія на тепломережі.
- Патрульна поліція організувала об'їзд.
У Києві 2 січня сталася аварія на тепломережі. Вона масштабна, якщо судити з фото, показаних у поліції.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.
Де в Києві сталася масштабна аварія на тепломережі?
Олексій Білошицький попередив водіїв.
До уваги учасників дорожнього руху. У зв'язку з аварією тепломережі на проспекті Валерія Лобановського, поблизу площі Деміївської, рух транспорту ускладнений у напрямку вулиці Холодноярської. Патрульні стежать за безпекою дорожнього руху та організовують об'їзд для транспортних засобів вулицею Ізюмською,
– написав посадовець.
Очевидці твердять, що парує на проспекті Валерія Лобановського перед метро "Деміївська".
Що відбувається на місці аварії на Деміївці сьогодні: дивіться відео
Довідка. Вулиця Ізюмська веде до Байкового кладовища паралельно вулицям Миколи Грінченка та Володимира Антоновича і річці Либідь. Вона ближче до Либідської площі та піднімається вище Деміївської.
Мова про аварію в цьому районі / Скриншот 24 Каналу
Білошицький закликав урахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.
Аварія на тепломережах у Києві 2 січня: фото поліції
Деміївська площа – дуже важлива розв'язка для столиці. Адже там не тільки транспортні артерії, як-от проспект Валерія Лобановського та проспект Науки, чи дві станції метро неподалік, "Деміївська" та "Либідська", чи Залізничне шосе. На Деміївці розташований центральний автовокзал Києва (другий автовокзал менший і міститься біля залізничного вокзалу). І, звісно, книголюби знають про величезну бібліотеку імені Вернадського біля метро.
Показуємо Деміївську площу та автовокзал на карті Києва
Київська влада поки не коментувала аварію, як і Державне агентство автомобільних доріг України (колишній Укравтодор).
2025-й був багатим на аварії тепломереж у Києві
На жаль, прорив тепломереж у Києві – звична справа. Такі інциденти стаються досить часто.
9 січня 2025 року прорвало тепломережі біля Центрального вокзалу. Тоді навіть обвалилася стіна будівлі магазину та було пошкоджено хостел. До речі, події відбулися біля Центрального залізничного вокзалу, перекривали рух вулицями Симона Петлюри і Жилянською.
Наступного дня стався порив на вулиці Василя Липківського в Солом'янському районі, фактично неподалік місця першої аварії. Жителі цього району ділилися, що таке буває досить часто і вони змушені мерзнути, бо після аварій вимикають опалення.
У червні 2025-го аварія була на Борщагівці. З-під землі бив фонтан гарячої води, який могли бачити автомобілісти та пасажири швидкісного трамвая.