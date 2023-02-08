Ватутіну приготуватися: у Києві демонтували пам'ятник радянському льотчику Чкалову
Джерело:КМДА
Україна продовжує прощатися з тим, що після себе залишив Радянський союз. Так, у Києві нарешті демонтували пам'ятник радянському льотчику Валерію Чкалову.
Так, у столиці стало на одну згадку про кривавий режим менше. Сам пам'ятник Чкалова відправиться не на брухт, а до музею. Але про це ми розповімо далі.
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Радянських пам'ятників стане менше
Над демонтажем пам'ятника працювали комунальники з Шевченківського району. Щоб прибрати монумент, присвячений Чкалову, працювали п'ятеро людей, автомобіль з краном-маніпулятором, а також вантажівка.
Сам пам'ятник не викинуть на смітник. Він поповнить експозицію Музею авіації України імені Антонова. Відповідне рішення ухвалила Київська міська рада.
Пам'ятник Чкалову у Києві демонтували / Фото КМДА
На демонтаж пам'ятника Чкалову вже відреагував міністр культури Олександр Ткаченко.
На черзі інші пам'ятники російським постатям, яким не місце в публічному просторі України. Демонтаж пам'ятника Ватутіну вже погодили,
– підкреслив він.
Щодо пам'ятника Миколі Ватутіну, то його мають демонтувати 9 лютого. Але це ще не все. Ткаченко зауважив, що в КМДА мають також визначити місце, куди перенесуть пам'ятник Миколі Щорсу. Щойно рішення ухвалять, його втілять у життя.
І поки в столиці демонтують бронзові згадки про радянських військових, наші захисники та захисниці займаються іншим "демонтажем". Вони щоденно мужньо боронять Україну та знищують ворога.
Втрати росіян приголомшують
- Лиш за минулу добу на той світ вдалося відправити 910 російських загарбників. Якщо ж говорити про загальні втрати від початку повномасштабного вторгнення, то вони вражають ще більше. Налічується щонайменше 134 100 ворогів, які поповнили лави "двохсотих".
- Важливий момент! Статистика втрат ворога може бути приголомшливішою. А все тому, що точно підрахувати ліквідованих загарбників у зонах ведення активних бойових дій просто неможливо.
- Зауважимо, що ворог також втратив чимало своєї техніки. На брухт уже перетворили 3 253 танки, 6 458 бойових броньованих машин, 2 236 артилерійських систем, 461 РСЗВ, 228 засобів ППО.
- Також на балансі російського війська стало на 295 літаків, 285 гелікоптерів, 1 961 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 796 крилатих ракет, 18 суден, 5 112 автомобілів і автоцистерн, а також 211 одиниць спецтехніки менше.