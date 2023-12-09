У Києві стартує демонтаж пам'ятника Миколі Щорсу: перші фото
Джерело:КМДА
У Києві почали демонтувати пам'ятник Миколі Щорсу. Це радянський діяч, який славився своєю антиукраїнською позицією.
Київська міська державна адміністрація (КМДА) вранці 9 грудня розповіла, що пам'ятник Щорсу в Києві почали демонтувати. Про необхідність такого вчинку говорили щонайменше протягом декількох років.
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Що відомо про демонтаж пам'ятника Щорсу
Міська влада Києва написала, що станом на 7:17 9 грудня 2023 року пам'ятник Миколі Щорсу почали демонтувати.
З монумента радянському діячу, що розташований у центрі Києва, перед цим було знято охоронний статус,
– розповіли в КМДА.
Там зазначили, що для демонтажу складної конструкції можуть тимчасово та частково перекривати рух бульваром Тараса Шевченка.
Пам'ятник Щорсу демонтують / Фото КМДА
Влада пояснила, що надалі скульптуру зберігатимуть в Державному музеї авіації України імені Антонова.
Хто такий Щорс та чому пам'ятник йому хотіли знести давно
- Микола Щорс народився у Чернігівській області в 1895 році. Згодом він став служити більшовикам.
- Так, у 1918 – 1919 роках він воював проти українського національно-визвольного руху, у 1918 році – був військовим комендантом Києва, коли більшовики грабували та вбивали містян.
- В Інституті національної пам'яті запевняли, що пам'ятник підлягає декомунізації та пропонували у 2021 році перемістити його до "Парку радянського періоду" у Спадщанському лісі Сумської області.
- До речі, за таке рішення у 2017 році проголосувала Київська міська рада. Проте міський голова Києва Віталій Кличко переконував, що пам'ятник Щорса "один із найгарніших в Європі" та був проти його демонтажу.