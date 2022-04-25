У Києві демонтують скульптуру про "возз'єднання України і Росії"

ЦЬого тижня у столиці планують демонтувати радянську скульптуру "На ознаменування возз'єднання України з Росією". Пам'ятник кривавої "дружби народів" знесуть з центру Києва найближчим часом.

Найвідомішу частину цієї композиції – Арку "Дружби народів" перейменують та підсвітять кольорами українського прапору, заявили в КМДА.

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Скульптуру 1982 року, яка зображає 2 робітників як "возз'єднання України та Росії", збираються демонтувати вже цього тижня.

Іншу композицію з червоного граніту, яка розташовується поруч, огородять та зноситимуть згодом.

Своє ставлення до України Росія "ознаменувала" звірячими вбивствами мирних українців, знищенням наших міст і селищ, прагненням знищити нашу державність. 8 метрів металу так званої "дружби двох народів" будуть прибрані з центру Києва,

– заявили у відомсті.

Арку "Дружби народів", яка вже стала одним із символів Києва, перейменують та підсвітять жовто-блакитними кольорами.

Арку ж з титанових листів перейменуємо – старі символи набувають нового значення! І підсвітимо її кольорами українського прапору,

– додали в КМДА.

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