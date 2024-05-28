Опирався, як за опору: у Києві п'яний дідусь перекинув візок із немовлям
Джерело:КО "Муніципальна Охорона"
У Києві п'яний чоловік перекинув візочок із своїм маленьким онуком. На допомогу малечі прийшли муніципальні охоронці, а на місце події викликали поліцію.
Інцидент стався на території Київської дитячої лікарні по вулиці Алішера Навої. Мунохорона побачила чоловіка у стані алкогольного сп'яніння при вході на територію лікарні.
Дивіться також Жінку оштрафували на 88 000 доларів через пляжні розваги її дітей
Унаслідок падіння дитина отримала травми
У Мунохороні кажуть, що чоловік тримався за візок, як за опору.
Єдине, що його утримувало від падіння – дитячий візок, за який він тримався,
– написали там.
Раптово чоловік вкотре втратив координацію і перекинув візок, з якого на асфальт вилетіло немовля.
Муніципали кинулися до дитини, підняли, намагалися заспокоїти та оглядали дитину на можливі травмування. На жаль, малеча отримала забиття м'яких тканин голови та обличчя, а набряк швидко збільшувався.
"Працівники КО "Муніципальна Охорона" терміново попередили медиків лікарні та з мобільного телефону чоловіка, а це, як не дивно, виявився дід дитини, викликали мати немовля. Дитину ж на руках віднесли до травматологічного відділення, де їх вже чекали лікарі", – написали рятівники дитини.
На місце інциденту прибули також ювенальні поліцейські для документування протиправних дій діда, який став причиною травмування дитини. Адміністративне провадження розпочато.Довідково. Поліція розпочала адмінпровадження за ст. 178 КУпАП – розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді. П'яному винуватцю загрожує попередження або накладення штрафу від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
П'яний чоловік перекинув візок з онуком: дивіться відео
На Одещині жінка напувала дитину пивом у прямому ефірі
- Нещодавно на Одещині тітка напувала 2-річну дівчинку пивом у прямому ефірі. Свою витівку жінка пояснила тим, що хотіла хайпонути та залучити більшу кількість підписників до свого акаунту.
- Матір дівчинки сама виховує дитину. Вона розповіла поліції, що на час ремонту у своїй квартирі привезла доньку до сестри. Втім, за словами поліції, обидві жінки були у стані алкогольного сп'яніння.
- На час слідства і встановлення обставин цього інциденту дитина буде перебувати під опікою служби у справах дітей Одеської міської ради.