Опирався, як за опору: у Києві п'яний дідусь перекинув візок із немовлям

28 травня 2024, 15:50
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Джерело:

КО "Муніципальна Охорона"

У Києві п'яний чоловік перекинув візочок із своїм маленьким онуком. На допомогу малечі прийшли муніципальні охоронці, а на місце події викликали поліцію.

Інцидент стався на території Київської дитячої лікарні по вулиці Алішера Навої. Мунохорона побачила чоловіка у стані алкогольного сп'яніння при вході на територію лікарні.

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Унаслідок падіння дитина отримала травми

У Мунохороні кажуть, що чоловік тримався за візок, як за опору.

Єдине, що його утримувало від падіння – дитячий візок, за який він тримався,
– написали там.

Раптово чоловік вкотре втратив координацію і перекинув візок, з якого на асфальт вилетіло немовля.

Муніципали кинулися до дитини, підняли, намагалися заспокоїти та оглядали дитину на можливі травмування. На жаль, малеча отримала забиття м'яких тканин голови та обличчя, а набряк швидко збільшувався.

"Працівники КО "Муніципальна Охорона" терміново попередили медиків лікарні та з мобільного телефону чоловіка, а це, як не дивно, виявився дід дитини, викликали мати немовля. Дитину ж на руках віднесли до травматологічного відділення, де їх вже чекали лікарі", – написали рятівники дитини.

На місце інциденту прибули також ювенальні поліцейські для документування протиправних дій діда, який став причиною травмування дитини. Адміністративне провадження розпочато.

Довідково. Поліція розпочала адмінпровадження за ст. 178 КУпАП – розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді. П'яному винуватцю загрожує попередження або накладення штрафу від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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На Одещині жінка напувала дитину пивом у прямому ефірі

  • Нещодавно на Одещині тітка напувала 2-річну дівчинку пивом у прямому ефірі. Свою витівку жінка пояснила тим, що хотіла хайпонути та залучити більшу кількість підписників до свого акаунту.
  • Матір дівчинки сама виховує дитину. Вона розповіла поліції, що на час ремонту у своїй квартирі привезла доньку до сестри. Втім, за словами поліції, обидві жінки були у стані алкогольного сп'яніння.
  • На час слідства і встановлення обставин цього інциденту дитина буде перебувати під опікою служби у справах дітей Одеської міської ради.

Автор: Софія Рожик