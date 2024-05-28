Опирався, як за опору: у Києві п'яний дідусь перекинув візок із немовлям

У Києві п'яний чоловік перекинув візочок із своїм маленьким онуком. На допомогу малечі прийшли муніципальні охоронці, а на місце події викликали поліцію.

Інцидент стався на території Київської дитячої лікарні по вулиці Алішера Навої. Мунохорона побачила чоловіка у стані алкогольного сп'яніння при вході на територію лікарні.

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Унаслідок падіння дитина отримала травми

У Мунохороні кажуть, що чоловік тримався за візок, як за опору.

Єдине, що його утримувало від падіння – дитячий візок, за який він тримався,

– написали там.

Раптово чоловік вкотре втратив координацію і перекинув візок, з якого на асфальт вилетіло немовля.

Муніципали кинулися до дитини, підняли, намагалися заспокоїти та оглядали дитину на можливі травмування. На жаль, малеча отримала забиття м'яких тканин голови та обличчя, а набряк швидко збільшувався.

"Працівники КО "Муніципальна Охорона" терміново попередили медиків лікарні та з мобільного телефону чоловіка, а це, як не дивно, виявився дід дитини, викликали мати немовля. Дитину ж на руках віднесли до травматологічного відділення, де їх вже чекали лікарі", – написали рятівники дитини.

На місце інциденту прибули також ювенальні поліцейські для документування протиправних дій діда, який став причиною травмування дитини. Адміністративне провадження розпочато.

Поліція розпочала адмінпровадження за ст. 178 КУпАП – розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді. П'яному винуватцю загрожує попередження або накладення штрафу від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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