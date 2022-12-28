Маск би плакав: у Києві до Tesla приєднали генератор, – соцмережі
Під час відключень електроенергії власники електрокарів відчувають певні труднощі. Але українці завжди знайдуть вихід із ситуації, тож починають заряджати свої Tesla за допомогою генераторів
Якщо на початку повномасштабної війни, коли в Україні був дефіцит палива, всі мріяли про електрокари, то зараз навпаки. Тепер, коли в Україні проблеми з електроенергією через російські обстріли по енергетичній інфраструктурі, власники таких автівок постають перед труднощами. Про це пише 24 канал.
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Люди шукають різні способи зарядити електрокари
Хтось із водіїв електроавто під час відключень катається містом та шукає зарядні станції, які працюють, а дехто на якийсь час навіть відмовився від електрокара в період відключень електроенергії.
Є й такі власники, котрі спеціально для зарядки електрокара купили генератор. Це рішення здається цілком виправданим, якщо людині вкрай потрібно користуватись авто.
У Києві до Tesla додумались приєднати генератор
Проте постає питання, що робити тим людям, яким переночувати або провести тривалий час потрібно в місці, де немає генератора та електрики. Власник Tesla з Києва знайшов незвичайний вихід – возити генератор із собою. Водій чомусь повісив його ззаду на авто. Можливо, у багажнику не було місця. Або ж є другий варіант – він зумів обійти вбудований захист та заряджати електрокар від генератора на ходу. Це геніально, але разом з тим – небезпечно для власника автівки.
Як правильно користуватись генератором
- Генератор не можна поставити у кімнаті чи в коридорі. Використовуючи паливо, прилад виділяє чадний газ, який небезпечний для людей. Тому їх можна розміщувати лише на відкритому повітрі, щоб небезпечні речовини встигали вивітрюватися.
- Генератори, виробляючи енергію, часто сильно нагріваються. Висока температура може стати причиною загоряння та повноцінної пожежі, тому їх слід ставити подалі від стін.
- Не варто заправляти генератор у закритому приміщенні, як от в кімнаті чи в закритому гаражі. Рекомендують це робити на свідому повітрі.