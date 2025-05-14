Авто з мобілізованим потрапило в ДТП у Києві: в ТЦК пояснили, що сталося

У Києві сталася ДТП за участю автівки ТЦК. Виявилося, що під час поїздки один із мобілізованих несподівано смикнув за кермо, внаслідок чого авто з’їхало з дороги.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Київський міський ТЦК та СП.

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Що відомо про ДТП за участі авто ТЦК у Києві

У мережі шириться відео та інформація про те, що авто зі співробітниками ТЦК потрапила в ДТП у Києві.

Для уникнення поширення викривленої та недостовірної інформації в ТЦК пояснили обставини ДТП. За їх словами, під час транспортування мобілізованих на збірний пункт Києва один із чоловіків раптово смикнув кермо, що й спричинило зіткнення.

Інформація щодо перебування мобілізованих громадян у кайданках є фейковою, засобів стримування та обмеження військовослужбовці ТЦК та СП не використовують,

– зазначили у центрі.

Після аварії кілька мобілізованих у стані стресу залишили автомобіль, але заспокоївшись повернулись, щоб надати постраждалим необхідну допомогу.

"Під час ДТП травми різного ступеня отримали військовослужбовці ТЦК та СП, загрози їх життю не має", - зазначили в ТЦК.

Нагадаємо, що нещодавно в мережі також поширилося відео з Харкова, де видно, як працівник ТЦК завдав ударів чоловікові під час перевірки документів. Щодо цього інциденту призначено службове розслідування.