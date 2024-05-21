У Києві фунікулер зупинив роботу: що сталося

Київський фунікулер 21 травня тимчасово призупинив роботу з технічних причин.

Про те, що сталося зі столичним фунікулером, повідомили в підприємстві "Київпастранс".

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В чому причина

Рух фунікулера зупинено з технічних причин. Про відновлення руху буде повідомлено додатково. Перепрошуємо за тимчасові незручності,

– написали в "Київпастранс".

Вже о 12:26 стало відомо, що рух фунікулера в Києві відновили.

Варто зазначити, що фунікулер у Києві не працював з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Після звільнення Київської області від окупантів канатну дорогу було закрито на ремонт. Фунікулер відновив повноцінну роботу у жовтні 2022 року.

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