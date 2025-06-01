У Києві спалахнула маршрутка: у ДСНС розповіли деталі

У Києві неподалік станції метро "Лісова" загорілася маршрутка. Транспорт цілком вигорів.

Постраждалих немає. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна та місцеві ЗМІ.

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У Києві горіла маршрутка

Неподалік станції метро "Лісова" у Києві вранці загорілося маршрутне таксі. Це сталося на Броварському проспекті неподалік парку Кіото.

На місце прибули рятувальники та загасили пожежу.

Пожежу о 10:23 було повністю ліквідовано. На щастя, постраждалих – немає,

– розповів речник ДСНС Києва Петров.

На фото та відео, що публікують місцеві ЗМІ видно, що маршрутка стояла обабіч дорози та палала, здіймаючи в небо густий дим. Транспорт вигорів майже вщент.

У Києві загорілася маршрутка: дивіться відео

На Оболоні горіла маршрутка: дивіться відео

Нагадаємо, на території ТРЦ Dream Yellow в Оболонському районі Києва сталася пожежа через загоряння пластикових контейнерів біля рампи.

Пожежа була швидко погашена. Для ліквідації загоряння було залучено одну одиницю техніки та 6 рятувальників. На щастя, постраждалих немає. Вогонь на сам ТРЦ не перекинувся.