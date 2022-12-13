У Києві ввечері була пожежа у Пункті незламності
Учора ввечері, 12 грудня, у Печерському районі Києва загорівся Пункт незламності. Що стало причиною пожежі наразі невідомо.
Про це повідомили в місцевих телеграм-каналах. Передають, що згорів намет, де заряджали телефони.
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Що сталося на місці подій
12 грудня вночі загорівся один зі столичних Пунктів незламності, а саме – намет, де заряджали гаджети. Інцидент трапився у Печерському районі міста.
У Києві палав Пункт незламності: дивіться відео
На відео можна побачити, що на місце подій прибули карети швидкої допомоги. Що призвело до займання поки залишається загадкою.
Що можна знайти у Пункті незламності / Інфографіка 24 Каналу
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Що робити, якщо світла немає понад 7 годин: інструкція для киян
Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко розповів, що робити жителям столиці, якщо екстрені відключення триватимуть понад 7 годин. За його словами, перш за все, варто зайти на сайт компанії, де є графік відключень.
Там можна знайти інформацію про знеструмлення за вашою адресою. Далі, каже Коваленко, треба перевірити, чи не є відключення спричинене локальною аварією.
Якщо припущення підтвердиться, варто звертатися за деталями до ОСББ, ЖЕК чи ОСР. Натомість, якщо жодних локальних аварій не було, а світла досі немає, слід звернутися до ДТЕК Київські електромережі у фейсбуці.
Де в Києві діють Пункти незламності
- У Шевченківському районі;
- у Деснянському районі;
- в Оболонському районі;
- у Святошинському районі;
- у Дарницькому районі,
- у Голосіївському районі;
- у Солом'янському районі;
- у Дніпровському районі;
- у Подільському районі;
- у Печерському районі.
Столичні Пункти незламності: дивіться на карті