У Києві гриміли вибухи: БпЛА спричинив пожежу у багатоповерхівці

Ворог намагався зашкодити Києву реактивними дронами цієї ночі, 11 вересня. У столиці чули вибухи.

КМВА повідомила першу інформацію про наслідки обстрілу. 24 Канал пише, що ми знаємо на цей момент.

Що відомо про обстріл Києва реактивними БпЛА 11 вересня?

Повітряну тривогу у Києві оголосили вночі 11 вересня вперше о 02:41. Повітряні сили писали про рух реактивних БпЛА ворога у напрямку до столиці. На жаль, щонайменше одному вдалося залетіти у небо над містом.

Вибухи пролунали ближче до 03:30. У регіоні активно працювала Протиповітряна оборона.

У Київській міській військовій адміністрації трохи згодом повідомили, що у результаті повітряної атаки російської армії у Дніпровському районі столиці виникла пожежа. Постраждав 9-поверховий житловий будинок.

Наразі відомо про 2 постраждалих.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.

Так само у Київській області повітряна тривала майже протягом усього дня через постійну загрозу безпілотників – пошкоджень зазнали Бучанський, Фастівський та Обухівський райони.

Зафіксовано влучання та руйнування приватних будинків, транспортних засобів, складських і виробничих приміщень, ангару й ветеринарної клініки. Виникла пожежа на складах у Бучанському районі.

Додамо, що вдень від атак ворога постраждав Павлоград. Ворог вдарив по ТЦ у місті, спалахнула пожежа, загинули п'ятеро людей.