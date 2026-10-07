У Києві гучні вибухи: ворог вдарив балістикою

Російська армія запустила на Київ балістичні ракети вночі 7 жовтня. Серія сильних вибухів прогриміла у столиці.

Також актуальні інші повітряні загрози. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Що відомо про обстріл Києва вночі 7 жовтня?

Повітряну тривогу у Києві разом із цілою низкою областей України оголосили о 03:09 вночі 7 жовтня. Повітряні сили у цей час повідомили про пуск російською армією балістичних ракет у бік столиці.

Серія вибухів пролунала у Києві впродовж кількох хвилин. Далі ракети продовжували летіти з різних напрямків.

Моніторингові спільноти зауважили, що ворог традиційно застосовує ракети з комплексів С-300 чи С-400, а також "Циркони". Зокрема, monitor пише, що балістикою російська армія б'є з Брянська та Таганрога, а "Цирконами" з Курська, Ростова й Міллерово.

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Додамо, що одночасно з Києвом балістика вдарила по Дніпру, там також прогриміли вибухи. Також є попередня інформація про перебування у небі Росії стратегічної авіації, яка може запустити по Україні крилаті ракети.