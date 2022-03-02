У Києві та Харкові оголосили повітряну тривогу
2 березня 2022 , 13:03Читать новость на русском
Джерело:Суспільне
Повітряну тривогу оголосили в Києві та Харкові. Усі місцеві жителі повинні негайно піти в укриття.
У Києві та Харкові увімкнули сирени близько 13 години 2 березня. Про це повідомили у ЗМІ.
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У Києві знову повітряна тривога. У Харкові повітряна тривога,
– мовиться в повідомленнях.
Місцеві мають негайно йти в укриття, як тільки почують сирену. При цьому слід вимкнути в будинку газ і світло.
Людей закликають допомогти людям з інвалідністю та пенсіонерам. Адже їм може бути важко сховатися самостійно.