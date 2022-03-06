У Києві та Харкові ворога зупинили, – Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів останні новини з фронту. Він обнадійливо переконує, що росіян зупинили у Києві та Харкові.

Міністр оборони запевняє, що українські військові знищили найбільш боєздатні частини ворога. Таким чином у цих двох містах його вдалось зупинити.

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У Миколаєві противник відкинутий. Одеса – наш стратегічний резерв. Поповнення сил противника буде все більше ускладнюватись, якість поповнення буде ще гіршою,

– заявив Резніков.

Він також зауважив, що Кремль остаточно відкинув спроби приховувати свої наміри. Вони прийшли нищити нашу країну, нищити наш народ. В них нічого не вийде.



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