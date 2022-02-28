У Києві та Харкові знову лунають вибухи

У Києві та Харкові – знову вибухи. Тиша трималася кілька годин в столиці України. На Харківщині ж неспокійно було весь день.

У Держспецзв'язку повідомили цю неприємну новину. Також місцеві публікують у мережі відео – звісно, там важко щось побачити, адже ніч надворі. А проте добре все чути.

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Ворог не спить, і не дає спати українцям, завдаючи підлих ударів по наших містах. І це, зауважте, навіть на тлі новини про ймовірні перемовини, які мають відбутися от-от на кордоні України та Білорусі.

Нічні обстріли Харкова: дивіться відео

Підписуйтеся на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.