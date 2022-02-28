У Києві та Харкові знову лунають вибухи
28 лютого 2022 , 04:06Читать новость на русском
Джерело:Держспецзв'язку
У Києві та Харкові – знову вибухи. Тиша трималася кілька годин в столиці України. На Харківщині ж неспокійно було весь день.
У Держспецзв'язку повідомили цю неприємну новину. Також місцеві публікують у мережі відео – звісно, там важко щось побачити, адже ніч надворі. А проте добре все чути.
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