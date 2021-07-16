Показував статеві органи на Хрещатику: у Києві чоловіка побив перехожий та затримала поліція

У самісінькому центрі Києва молодий збоченець отримав тумаків від розлюченого перехожого, оскільки ходив Хрещатиком зі спущеними штанами. Згодом чоловіка затримали патрульні.

Інцидент стався ввечері 15 липня, коли Хрещатиком прогулювалося чимало людей. Молодий чоловік оголив свої інтимні органи та показував їх перехожим.

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Більшість свідків події ніяк не реагували на збоченця, однак знайшлися й ті, що припинили його правопорушення.

Досить жорстко затримали після побиття

За непідтвердженими даними, порушник перебував у стані наркотичного сп'яніння.

Один з чоловіків, якому не пощастило побачити статевий орган зловмисника, накинувся на нього з кулаками.

Наносячи удари, очевидець намагався пояснити збоченцю, що на нього дивилися жінки та діти.

Провівши "виховальну бесіду", чоловік пішов, а побитий збоченець підвівся та хотів втекти.

Втім, залишитися без покарання від представників закону у нього не вийшло. Зловмисника затримали патрульні.

Чи склали щодо порушника протокол, наразі невідомо. У поліції інцидент поки що не прокоментували.

Дивіться відео побиття та затримання збоченця у Києві на Хрещатику (18+):