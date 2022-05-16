У Києві із 16 травня дозволили продаж алкоголю у закладах громадського харчування
Джерело:КМДА
Продаж алкоголю в закладах Києва відновили. Заборону скасували з 16 травня.
Продаж алкоголю у закладах громадського харчування дозволений з 16 травня з 11:00 до 22:00. Про це повідомили в КМДА.
Зверніть увагу На окупованих територіях Донбасу почали підготовку до мобілізації жінок та дітей з 16 років
Заборону на продаж алкоголю в закладах громадського харчування скасували задля того, щоб поповнювався бюджет столиці.
Місто зацікавлене у надходженні коштів до бюджету столиці, а це можливо лише за умови максимальної відкритості ведення бізнесу,
– зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
У КМДА нагадують, що в Києві та області комендантська година тепер триває щоночі із 23:00 до 05:00. Громадський транспорт працює: метрополітен – із 06:00 до 22:00, а наземний громадський транспорт – із 06:00 до 22:30.
Міська влада закликає киян дотримуватися комендантської години та не втрачати пильності.
На Чернігівщині знову заборонили продаж алкоголю
Тим часом на Чернігівщині з 3 травня повернули заборону на продаж алкоголю. Голова військової адміністрації В'ячеслав Чаус заявив, що відповідне рішення представники облради ухвалили після того, як проаналізували динаміку та характер злочинів за останні 2 тижні на території Чернігівщини.
"Якщо на ваги на одну чашу покласти безпеку мешканців Чернігівщини, а на іншу – акциз у місцеві бюджети, я зроблю вибір на користь мешканців Чернігівщини", – розповів Чаус.
Що відомо про продаж алкоголю в інших областях
- Тернопільська область: з 16 квітня скасували заборону на продаж алкоголю. Водночас правоохоронцям, військовослужбовцям, Територіальній обороні, Нацгвардії та іншим особам зі зброєю продавати алкоголь заборонено.
- Рівненська область: з 13 квітня дозволили продавати алкоголь. Проте встановлені часові рамки: з 11 до 16 години.
- Львівська область: у Львові з 2 квітня вирішили дозволити продаж пива та вина. Придбати дозволяють лише з 12:00 до 20:00.
- Чернівецька область: з 23 квітня в області скасували заборону на продаж алкоголю.
- Полтавська область: з 2 квітня дозволили продавати міцні напої. Послаблення діятиме з 12:00 до 18:00.