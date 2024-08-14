У Києві в кафе підірвали гранату, на місце прямують служби

В одному з кафе на вулиці Рейтарській підірвали гранату. На місце події виїхали екстрені служби.

Про випадок повідомив мер міста Віталій Кличко о 20:49.

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Що відомо про інцидент

Ввечері у кафе на Рейтарській пролунав вибух.

На вулиці Рейтарській в одному з кафе, за попередньою інформацією, підірвали гранату. Екстрені служби прямують на місце,

– написав Кличко.

На щастя, згодом виявилося, що граната була навчальною. Постраждалих чи руйнувань немає. З наслідків лише димова завіса.

Журналістка Кристина Бердинських повідомила, що на момент вибуху перебувала в цьому кафе. Мовиться про кафе "Зигзаг".

Наразі на місці події працює поліція.

Написала статтю і пішла після роботи в бар "Зигзаг" на зустріч з друзями, відволіктися від новин. Відволіклася на годину, а потім у барі вибухнула навчальна граната. Ну таке собі враження, вуха досі закладені. На місці працює поліція,

– написала вона.

Наразі ситуація в кафе під контролем.