У Києві в кафе підірвали гранату, на місце прямують служби
Джерело:Віталій Кличко
В одному з кафе на вулиці Рейтарській підірвали гранату. На місце події виїхали екстрені служби.
Про випадок повідомив мер міста Віталій Кличко о 20:49.
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Що відомо про інцидент
Ввечері у кафе на Рейтарській пролунав вибух.
На вулиці Рейтарській в одному з кафе, за попередньою інформацією, підірвали гранату. Екстрені служби прямують на місце,
– написав Кличко.
На щастя, згодом виявилося, що граната була навчальною. Постраждалих чи руйнувань немає. З наслідків лише димова завіса.
Журналістка Кристина Бердинських повідомила, що на момент вибуху перебувала в цьому кафе. Мовиться про кафе "Зигзаг".
Наразі на місці події працює поліція.
Написала статтю і пішла після роботи в бар "Зигзаг" на зустріч з друзями, відволіктися від новин. Відволіклася на годину, а потім у барі вибухнула навчальна граната. Ну таке собі враження, вуха досі закладені. На місці працює поліція,
– написала вона.
Наразі ситуація в кафе під контролем.