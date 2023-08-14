У кількох областях України – повітряна тривога: в Одесі – вибухи, Південь – під ракетами

У Києві та в кількох областях вночі 14 серпня пролунав сигнал повітряної тривоги. Наразі на Півдні фіксують російсько-іранські безпілотники типу "Шахед".

На Півночі загрозу оголосили через застосування ворогом балістичних ракет. 24 Канал закликає прямувати в укриття і перебувати там до відбоїв повітряної тривоги, адже це може врятувати життя.

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Що відомо про повітряну тривогу

У Запоріжжі також пролунали вибухи. За кілька хвилин до цього, в області оголосили тривогу через загрозу балістики.В Одесі чули вибухи. Попередньо працювала система ППО.Тривогу оголосили й в у Черкаській, Кіровоградській та Вінницькій областях. Там – ракетна небезпека.Повітряну тривогу оголосили у Миколаївській та Херсонській областях. Там, імовірно, загроза застосування "Калібрами" або фальш-ціль.У Києві, Київській, Харківській та Полтавській областях – відбої повітряної тривоги.В Одесі лунають повторні вибухи. Залишайтеся в укриттях, не підходьте до вікон і ні в якому разі не знімайте роботу ППО. Загроза зберігається.

01:27 Наразі повітряну тривогу оголосили в таких областях України:

Київська;

Чернігівська;

Сумська;

Полтавська;

Харківська;

Дніпропетровська;

Запорізька;

Донецька;

Одеська;

Луганська;

місто Київ;

АР Крим.



Повітряна тривога в Україні 14 серпня / Скриншот 24 Каналу