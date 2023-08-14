У кількох областях України – повітряна тривога: в Одесі – вибухи, Південь – під ракетами

На Півночі загрозу оголосили через застосування ворогом балістичних ракет. 24 Канал закликає прямувати в укриття і перебувати там до відбоїв повітряної тривоги, адже це може врятувати життя.
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Що відомо про повітряну тривогу
02:21
У Запоріжжі також пролунали вибухи. За кілька хвилин до цього, в області оголосили тривогу через загрозу балістики.02:09
В Одесі чули вибухи. Попередньо працювала система ППО.02:05
Тривогу оголосили й в у Черкаській, Кіровоградській та Вінницькій областях. Там – ракетна небезпека.01:41
Повітряну тривогу оголосили у Миколаївській та Херсонській областях. Там, імовірно, загроза застосування "Калібрами" або фальш-ціль.01:34
У Києві, Київській, Харківській та Полтавській областях – відбої повітряної тривоги.01:30
В Одесі лунають повторні вибухи. Залишайтеся в укриттях, не підходьте до вікон і ні в якому разі не знімайте роботу ППО. Загроза зберігається.
01:27 Наразі повітряну тривогу оголосили в таких областях України:
- Київська;
- Чернігівська;
- Сумська;
- Полтавська;
- Харківська;
- Дніпропетровська;
- Запорізька;
- Донецька;
- Одеська;
- Луганська;
- місто Київ;
- АР Крим.
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Повітряна тривога в Україні 14 серпня / Скриншот 24 Каналу
У моніторинговому телеграм-каналі Monitor
зазначили, що наразі в Одесі – тимчасове затишшя. Однак над акваторією Чорного моря ще присутні БпЛА.01:16
В ОК "Південь" повідомили, що попередньо відомо про 4 групи ударних БпЛА: 3 – в напрямку Одеси, 1 – в напрямку Южного.01:15
Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко розповів, що для столиці є загроза застосування балістичного озброєння. Він закликав громадян терміново прямувати в укриття.01:14
Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук повідомив, що йде бойова робота ППО та інших підрозділів. Він закликав не заважати та не знімати роботу військових, а натомість перебувати в укриттях.01:13
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак закликав не ігнорувати повітряну тривогу, а також не знімати роботу систем ППО.01:12
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів Одещини та гостей регіону пройти негайно до безпечних місць та лишатися там до кінця повітряної тривоги.01:11
У Повітряних силах зазначили, що "Шахеди" рухаються у напрямку Одеси. Там закликали одеситів негайно прямувати в укриття.01:05
Повітряні сили попередили про небезпеку для східних та північних регіонів нашої держави. Мовиться про загрозу застосування балістики.01:01
Повітряні сили оголосили тривогу в Одеській області. Там загроза застосування БпЛА типу "Шахед".