У кількох областях України – повітряна тривога: в Одесі – вибухи, Південь – під ракетами

14 серпня 2023, 01:05
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У Києві та в кількох областях вночі 14 серпня пролунав сигнал повітряної тривоги. Наразі на Півдні фіксують російсько-іранські безпілотники типу "Шахед".

На Півночі загрозу оголосили через застосування ворогом балістичних ракет. 24 Канал закликає прямувати в укриття і перебувати там до відбоїв повітряної тривоги, адже це може врятувати життя. 

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Що відомо про повітряну тривогу

 
02:21 У Запоріжжі також пролунали вибухи. За кілька хвилин до цього, в області оголосили тривогу через загрозу балістики.02:09 В Одесі чули вибухи. Попередньо працювала система ППО.02:05 Тривогу оголосили й в у Черкаській, Кіровоградській та Вінницькій областях. Там – ракетна небезпека.01:41 Повітряну тривогу оголосили у Миколаївській та Херсонській областях. Там, імовірно, загроза застосування "Калібрами" або фальш-ціль.01:34 У Києві, Київській, Харківській та Полтавській областях – відбої повітряної тривоги.01:30 В Одесі лунають повторні вибухи. Залишайтеся в укриттях, не підходьте до вікон і ні в якому разі не знімайте роботу ППО. Загроза зберігається.

01:27 Наразі повітряну тривогу оголосили в таких областях України:

  • Київська;
  • Чернігівська;
  • Сумська;
  • Полтавська;
  • Харківська;
  • Дніпропетровська;
  • Запорізька;
  • Донецька;
  • Одеська;
  • Луганська;
  • місто Київ;
  • АР Крим.


Повітряна тривога в Україні 14 серпня / Скриншот 24 Каналу

01:24 У моніторинговому телеграм-каналі Monitor зазначили, що наразі в Одесі – тимчасове затишшя. Однак над акваторією Чорного моря ще присутні БпЛА.01:16 В ОК "Південь" повідомили, що попередньо відомо про 4 групи ударних БпЛА: 3 – в напрямку Одеси, 1 – в напрямку Южного.01:15 Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко розповів, що для столиці є загроза застосування балістичного озброєння. Він закликав громадян терміново прямувати в укриття.01:14 Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук повідомив, що йде бойова робота ППО та інших підрозділів. Він закликав не заважати та не знімати роботу військових, а натомість перебувати в укриттях.01:13 Глава Офісу Президента Андрій Єрмак закликав не ігнорувати повітряну тривогу, а також не знімати роботу систем ППО.01:12 Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів Одещини та гостей регіону пройти негайно до безпечних місць та лишатися там до кінця повітряної тривоги.01:11 У Повітряних силах зазначили, що "Шахеди" рухаються у напрямку Одеси. Там закликали одеситів негайно прямувати в укриття.01:05 Повітряні сили попередили про небезпеку для східних та північних регіонів нашої держави. Мовиться про загрозу застосування балістики.01:01 Повітряні сили оголосили тривогу в Одеській області. Там загроза застосування БпЛА типу "Шахед".
Автор: Владислав Кравцов