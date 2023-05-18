Чи бути пляжному сезону у Києві: у КМДА озвучили рішення

Літо 2023 року кияни знову проведуть без відкритих пляжів. Заступник очільника КМДА Петро Пантелеєв наголосив, що столична влада не планує скасовувати заборону на відвідування пляжів у місті.

Головною причиною цього стали відсутність укриттів та сховищ у зонах відпочинку. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва.

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Кияни вчергове проведуть літо без пляжів

Пантелеєв зазначив, що киянам та гостям міста варто утриматися від відвідування пляжів через постійну ракетну небезпеку у столиці. Крім цього, він підкреслив, що жодних захисних споруд на пляжах міста наразі немає.

Під час повітряної тривоги слід неухильно дотримуватись вимог безпеки та перебувати в укриттях,

– зауважив Пантелеєв.

Він також нагадав, що з міркувань безпеки у Києві та області продовжує діяти заборона на відвідування лісів. Там сапери здійснюють роботи з розмінування територій та виявляють вибухонебезпечні предмети.

Росіяни вчергове обстріляли Київську область

Повітряна тривога у Києві розпочалась 18 травня близько 3 ночі. Вже о 5 годині ранку жителі столиці повідомили про перші вибухи, однак у КМВА запевнили, що це працює ППО.

Як виявилось згодом, уламки збитих ракет впали у Деснянському та Дарницькому районах. Внаслідок цього в одному з районів Києва розпочалась пожежа, але станом на 6 ранку рятувальники її загасили.

Російські терористи вже вдев'яте за травень намагались атакувати столицю України. Попередньо, ворог атакував Київ крилатими ракетами з Каспійського моря.

У 2022 році у Києві також не відкривали пляжний сезон. Тоді причиною були, як наявність постійних ракетних обстрілів Києва, так і розмінування акваторій міста. Попри це жителі столиці все одно ходили на пляжі та купалися у водоймах.