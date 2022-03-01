У Києві лунає повітряна тривога: терміново в укриття

У Києві близько 08:55 1 березня вкотре пролунала повітряна тривога. Людей закликають терміново пройти в укриття цивільного захисту.

Перебувати у безпечному місці необхідно до спеціального повідомлення. Дотримання цього правила рятує життя.

Зауважте Сміла та Умань: повітряна небезпека

Увага. У Києві оголошена повітряна тривога. Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту,

– мовиться у повідомленні.

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