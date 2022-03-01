У Києві лунає повітряна тривога: терміново в укриття

У Києві станом на 10:58 1 березня лунає повітряна тривога. Людей просять терміново йти в укриття.

КМДА вкотре повідомила, що у місті оголошена повітряна тривога. Перебувати в укриттях необхідно, доки не повідомлять про її скасування. Це правило рятує життя.

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Увага. У Києві оголошена повітряна тривога. Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту,

– мовиться у повідомленні.

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