У Києві лунає повітряна тривога: терміново в укриття
1 березня 2022 , 11:00Читать новость на русском
Джерело:телеграм КМДА – офіційний канал
У Києві станом на 10:58 1 березня лунає повітряна тривога. Людей просять терміново йти в укриття.
КМДА вкотре повідомила, що у місті оголошена повітряна тривога. Перебувати в укриттях необхідно, доки не повідомлять про її скасування. Це правило рятує життя.
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Увага. У Києві оголошена повітряна тривога. Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту,
– мовиться у повідомленні.
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