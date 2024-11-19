У Києві лунають вибухи

Росія запустила ударні дрони ще 19 листопада. В ніч проти 20 листопада атака "Шахедами" триває.

Ворог уже атакував Київську область, де було гучно. Тепер же безпілотники дісталися столиці, пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибухи в Києві сьогодні

У Києві пролунали звуки вибухів, повідомляють наші кореспонденти,

– написали в Суспільному о 23:57 19 листопада.

О 23:41 Повітряні сили попередили, що є ворожий ударний БпЛА над містом. Вони закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

Приблизно опівночі ПС уточнили, що один ворожий дрон з Київщини вийшов за територію країни у повітряний простір Білорусі. Щодо інших – ситуація така: один ворожий БпЛА на Київщині, один над містом, решта постійно змінюють напрямок руху.

Судячи з повідомлень моніторингових спільнот, столичний регіон поки що не є метою атаки, ворог сконцентрувався на інших областях. Утім, ситуація може змінитися, тож варто перебувати в укриттях.

Де зараз тривога

Про можливі наслідки вибухів у Києві наразі немає інформації. 24 Канал стежитиме за подіями.