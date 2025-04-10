У двох районах Києва є наслідки атаки "Шахедами", під завалами будівлі може бути людина

Під час тривоги 9 – 10 квітня в столиці пролунали вибухи. 24 Канал зібрав деталі.

Росія б'є по Україні дронами-камікадзе. Вибухи пролунали вже під Черкасами.

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Що відомо про вибухи в Києві вночі 10 квітня

Про те, що в Києві чутно вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного о 23:58 9 квітня.

На лівому березі столиці працюють сили ППО. Над містом декілька ворожих БпЛА,

– написав Віталій Кличко о 00:06.

Тривогу в місті оголосили о 23:35.

"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги. Якщо є проблеми з доступом до укриття, або звернення через "Київ Цифровий" залишилося без відповіді, повідомте про це в KyivShelterBot", – закликали у КМВА.

Згодом там повідомили, що в Києві працює ППО, а над містом та в околицях є цілі.

Близько десятої вечора 9 квітня та о 00:29 10 квітня по "Шахедах" працювала ППО на Київщині.

Моніторингові канали інформували, що ударні безпілотники заходили на Київ з напрямку Броварів, тож була загроза переважно для лівого берега. Втім, пізніше "Шахеди" полетіли через Дніпро і на правий берег столиці.

Є наслідки удару по Києву

Внаслідок падіння уламків збитого БпЛА зафіксовано займання в нежитловій забудові в Голосіївському районі. На місце прямують служби.

О 00:41 Віталій Кличко додав, що в Голосіївському районі уламки БпЛА впали на територію складських приміщень.

"Є займання. Екстрені служби прямують на місце. Медики наразі викликів не отримували", – написав він.

На жаль, у Дарницькому районі зруйновано будівлю, там під завалами може бути заблокована людина. Рятувальники вже виїхали.

Де зараз тривога в Україні

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