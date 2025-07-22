22 липня, 20:09
У Києві, Львові та Дніпрі люди вийшли на протест через скандальний законопроєкт щодо НАБУ і САП
У Києві та Львові ввечері 22 липня небайдужі громадяни вийшли на протест. Це пов'язано з ухваленням законопроєкту Верховної Ради щодо фактичної ліквідації НАБУ та САП.
Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу.
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Як проходить акція протесту у Києві?
У Києві акція протесту проти законопроєкту щодо НАБУ та САП відбувається 22 липня на площі поблизу театру імені Івана Франка. Це найближче місце до Офісу Президента, яке не перекрите у зв'язку з заходами безпеки воєнного часу у столиці.
На саму акцію прийшло багато небайдужих людей. Площа була майже повністю заповнена.
Акція протесту в Києві проти законопроєкту, що ліквідовує НАБУ і САП / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал