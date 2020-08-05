У Києві люди навмисне руйнують відремонтовану дорогу, щоб не було шуму – відео
Кілька місяців тому у Києві відремонтували дорогу на Совських ставках. Однак місцевим жителям такі покращення не сподобалися – мовляв, по дорозі їздять автомобілі і створюють шум. Тому люди взялися руйнувати дорогу.
Приблизно 2 – 3 місяці тому Київавтодор відремонтував дорогу на Совських ставках, повідомили у фейсбуці "Києва Оперативного".
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Сьогодні ж тут місцеві мешканці навмисно пошкоджують її трактором, щоб через неї не їздили автівки,
– йдеться у повідомленні.
Людям надмірний рух не до вподоби, бо він створює зайвий шум.
Трактор навмисне руйнує у Києві дорогу: дивіться відео
Люди руйнують відремонтовану дорогу на Совських ставках: карта