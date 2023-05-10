Рідкісний вчинок: у Києві водій маршрутки безкоштовно пригощає пасажирів цукерками

У Києві водій однієї з маршруток приголомшив своїм вчинком. Так, чоловік безкоштовно пригощає пасажирів цукерками.

Це помітили у маршрутці №580. Про це повідомили місцеві телеграм-канали, інформує 24 Канал.

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У Києві водій маршрутки пригощає пасажирів цукерками

На оприлюднених кадрах можна побачити, що поруч із водієм лежить кошик із цукерками, на якому висить напис "Пригощайся". Також біля кошика сидить іграшковий ведмедик.

Милота у 580 маршрутці,

– підписали кадри очевидці.

Зауважимо, що маршрутка №580 курсує маршрутом від станції метро "Лівобережна" до вулиці Радунська.



Київський водій безкоштовно пригощає пасажирів цукерками / фото місцеві телеграм-канали

Водій на Київщині слухав у маршрутці російську попсу

Раніше на Київщині у маршрутці Гостомель – Київ водій на увесь салон слухав російську попсу. До того ж він хамив людям, які намагались зробити йому зауваження.

Як стало відомо, орієнтовно 5 хвилин водій стояв на зупинці, розповідаючи усім, який у нього був зранку гарний настрій і як йому його зіпсували "своєю агресією". Потім, коли інший пасажир попросив його їхати далі, бо в маршрутці спекотно, а в нього дружина вагітна, то чергова доля хамства "вилилася і на його голову".