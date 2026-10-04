У Києві масові перебої зі світлом: без електроенергії залишився Lavina Mall

У Києві ввечері 4 жовтня почалися перебої з електропостачанням у різних районах столиці. Зокрема, без світла залишився ТРЦ Lavina Mall.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Що відомо про відключення світла?

У столиці ввечері 4 жовтня почали надходити повідомлення про перебої з електропостачанням у різних районах міста.

За повідомленнями у соцмережах, електроенергія зникла в низці районів Києва. Зокрема, без світла залишився ТРЦ Lavina Mall, який повністю поринув у темряву.

Темрява у Lavina Mall: дивіться відео

Також кияни повідомляють про можливі перепади напруги. У зв'язку з цим мешканців закликають за можливості вимкнути електроприлади з розеток, щоб уберегти техніку від потенційних стрибків напруги.

Причини перебоїв та точні масштаби відключень наразі невідомі. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, ворог протягом 4 жовтня не припиняв атакувати Київ, застосовуючи зокрема реактивні безпілотники. Вранці Росія завдала удару по Північному мосту, внаслідок чого було пошкоджено дорожнє полотно, коли мостом рухалися транспортні засоби.

Удень у столиці знову оголошували повітряну тривогу, а Повітряні сили попереджали про рух реактивного БпЛА у напрямку Києва та Броварів. Згодом у столиці пролунали вибухи, а сили ППО працювали по ворожих цілях. У Дарницькому районі зафіксували падіння уламків безпілотника на припаркований автомобіль та відкриту територію однієї зі шкіл.

Увечері росіяни продовжили масовану атаку на Київ, через що в різних районах столиці знову було чути вибухи.