У Києві в метро людина потрапила під потяг: рух на "червоній" гілці обмежений

У Києві на "червоній" лінії метро 15 липня під потяг впала людина. Це сталось не на станції, а на перегоні "Дарниця" – "Лівобережна". Рух на цій лінії обмежений.

На місці працюють фахівці. Поїзди курсують по маршруту "Хрещатик" – "Академмістечко". Про відновлення роботи у звичайному режимі буде одразу повідомлено.

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Офіційне повідомлення

Про інцидент повідомили на сторінці "Київського метрополітену".

Що повідомляють очевидці

У телеграм-каналі "Типовий Київ" пасажири, які їхали у цьому поїзді повідомляють, що людина загинула – її нібито переїхало потягом.

Фото з місця події / 24 канал

На станціях утворились скупчення

Люди пишуть, що з потягів на "червоній" лінії йде висадка пасажирів. Через зупинку руху на станціях утворилось велике скупчення.

На станції "Хрещатик" також дуже багато людей.