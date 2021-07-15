У Києві в метро людина потрапила під потяг: рух на "червоній" гілці обмежений
Джерело:"Київський метрополітен"
У Києві на "червоній" лінії метро 15 липня під потяг впала людина. Це сталось не на станції, а на перегоні "Дарниця" – "Лівобережна". Рух на цій лінії обмежений.
На місці працюють фахівці. Поїзди курсують по маршруту "Хрещатик" – "Академмістечко". Про відновлення роботи у звичайному режимі буде одразу повідомлено.
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Офіційне повідомлення
Про інцидент повідомили на сторінці "Київського метрополітену".
Що повідомляють очевидці
У телеграм-каналі "Типовий Київ" пасажири, які їхали у цьому поїзді повідомляють, що людина загинула – її нібито переїхало потягом.
Фото з місця події / 24 канал
На станціях утворились скупчення
Люди пишуть, що з потягів на "червоній" лінії йде висадка пасажирів. Через зупинку руху на станціях утворилось велике скупчення.
На станції "Хрещатик" також дуже багато людей.