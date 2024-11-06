У Києві чоловік помер прямо на одній зі станцій метро

У київському метро на станції "Поштова" вранці 6 листопада помер чоловік. Йому надавали допомогу, але безуспішно.

Чоловікові раптово стало зле. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "OBOZ.UA".

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Що сталося з чоловіком у метро

За даними телеграм-каналу, чоловіку раптово стало погано. До нього на допомогу поспішили правоохоронці та медики.

Поліцейські разом із медиками швидкої допомоги намагалися його врятувати.

Реанімаційні заходи, зокрема використання дефібрилятора, проводили біля турнікетів, але, на жаль, безуспішно. Трагедія сталась у касовому залі станції. Причину смерті встановлює експертиза.

Вранці на станції метро "Поштова площа" стало погано пасажиру – чоловіку 1959 року народження. Поліцейські, яку чергували на станції, намагались допомогти громадянину, проте, на жаль, медики, які оперативно прибули на місце, о 9:50 констатували його смерть,

– розповіли в пресслужбі поліції.

Чоловікові намагалися надати допомогу / Фото з телеграм-каналів

Нагадаємо, у Києві у вагон метро кинули предмет, схожий на міну. Інцидент трапився на "Арсенальній". Через це станція "Дніпро" тимчасово не працювала.

Згодом правоохоронці повідомили, що до вагона метро закинули насправді фільтруючо-поглинаючу коробку до протигаза, а не міну. Також було встановлено особу "жартівника". Ним виявився десятирічний хлопець, який не задумувався про наслідки своїх дій.