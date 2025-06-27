Замах на "азовця" в Києві: підривнику з Київщини обіцяли 400 тисяч гривень
- 19-річний житель Київщини намагався підірвати військовослужбовця "Азову" за 400 тисяч гривень, але вибухівка не спрацювала.
- Підозрюваного затримали та повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, досудове розслідування триває.
У Києві 19-річний мешканець Київщини намагався підірвати військовослужбовця "Азову" за винагороду в 400 тисяч гривень. Вибухівка не спрацювала, підривника затримали, йому вже повідомили про підозру у теракті.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Офіс генпрокурора. Молодик мав залишити начинений вибухівкою скутер у Дніпровському районі Києва за заздалегідь визначеною адресою.
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400 тисяч гривень за вбивство "азовця"
Саморобний вибуховий пристрій мали підірвати дистанційно саме в той момент, коли до скутера наблизиться український військовий. На щастя, вибух не спрацював, і ніхто не постраждав.
За виконання цього завдання підривнику пообіцяли 400 тисяч гривень. Проте жодної винагороди він не отримав.
У столиці викрили теракт / Фото: Київська міська прокуратура
Вдалося встановити особу виконавця. Ним виявився 19-річний житель Київської області. У ході допиту він заявив, що нібито не знав, що ціллю є військовослужбовець. Однак остаточну відповідь на це питання має дати слідство.
Правоохоронці затримали підозрюваного. Йому вже повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту. Наразі він перебуває під вартою.
Досудове розслідування триває. Його проводять слідчі Головного управління СБУ у місті Києві та Київській області спільно з поліцією.