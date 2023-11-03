Напад на 12-річну волонтерку у Києві: зловмисника посадили за ґрати

У Києві у вересні 2022 року 48-річний чоловік напав на 12-річну дівчинку, яка збирала гроші зі своїми друзями на Збройні Сили нашої держави. Зрештою стало відомо, що нападнику обрали покарання.

Зокрема, чоловіка, за принципової позиції ювенальних прокурорів, посадили за ґрати. Наразі нападник перебуває у слідчому ізоляторі.

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Що відомо про напад на 12-річну волонтерку

Правоохоронці розповіли, що, за даними слідства, зловмисник у вересні 2022 року, перебуваючи на вулиці Хрещатик у Києві, помітив групу підлітків, які, грають на музичних інструментах, збираючи пожертви на підтримку ЗСУ.

Після того, як діти завершили виступ, то помістили зібрані гроші у рюкзак 12-річної дівчинки. Прокурори зазначили, що чоловік пішов за дітьми, наздогнав потерпілу, схопив її за волосся, повалив на землю та протягнув близько 2 метрів, намагаючись відібрати рюкзак.

Дії зловмисника зупинили небайдужі перехожі, які затримали останнього до приїзду правоохоронців,

– мовиться у дописі правоохоронців.

У прокуратурі наголосили, що під час судового розгляду чоловік свою провину визнав частково. Так, нападник стверджував, що не хотів грабувати дитину та вчиняти щодо неї грубі дії. Однак слідство показало, що це був прямий намір вчинити цей напад, а покази чоловіка – лише спосіб уникнення відповідальності.



Чоловіка, що напав на 12-річну волонтерку посадили за ґрати / Фото Київської міської прокуратури

"Вироком Шевченківського районного суду Києва чоловіка визнано винним та засуджено до 6 років та 8 місяців позбавлення волі",

Наостанок правоохоронці зазначили, що до набрання вироком законної сили, обраний обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишиться без змін.

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