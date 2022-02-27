У Києві наші військові затримали групу чеченців-диверсантів
27 лютого 2022 , 12:49Читать новость на русском
Джерело:телеграм "Pravda Gerashchenko"
Українські військові розвідники затримали у Києві диверсантів з Чечні. Частину з них розстріляли.
Диверсанти пересувалися містом на автомобілі швидкої допомоги. Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
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Щойно доблесні українські військові розвідники у Києві затримали групу чеченських диверсантів, а частину розстріляли. Вони пересувалися Києвом на машині швидкої допомоги,
– розповів Геращенко.
Зауважимо, правоохоронці радять громадам при можливості самостійно затримувати підозрілих осіб.
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