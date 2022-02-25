У Києві не планують відключати електроенергію чи постачання води
25 лютого 2022 , 23:10Читать новость на русском
Джерело:телеграм КМДА
У Києві не планують відключати електроенергію чи постачання води. Раніше такі фейкові повідомлення розповсюдили у мережі.
Відповідна інформація з'явилась у телеграмі Київської міської державної адміністрації. Про це повідомили ввечері 25 лютого.
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У Києві не вимикатимуть світло та воду
У Києві не планують відключати електроенергію чи постачання води. Інформація не відповідає дійсності,
– мовиться у повідомленні.
Влада також повідомила, що можливі лише локальні відключення вуличних ліхтарів за потреби.
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