У Києві не планують відключати електроенергію чи постачання води. Раніше такі фейкові повідомлення розповсюдили у мережі.

Відповідна інформація з'явилась у телеграмі Київської міської державної адміністрації. Про це повідомили ввечері 25 лютого.

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У Києві не вимикатимуть світло та воду

У Києві не планують відключати електроенергію чи постачання води. Інформація не відповідає дійсності,

– мовиться у повідомленні.

Влада також повідомила, що можливі лише локальні відключення вуличних ліхтарів за потреби.

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