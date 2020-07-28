Депутати Київської міської ради підтримали проєкт рішення "Про встановлення обмеження надання відео- та фотопослуг з використанням тварин в місті Києві". Відтепер у Києві рекомендують не експлуатувати тварин для фото та відео з комерційною метою.

Відповідне рішення підтримали 76 депутатів, повідомляє пресслужба Київради.

Зверніть увагу Конфіскованих тварин більше не продаватимуть з аукціонів

Голова постійної комісії Київради з питань екологічної політики Костянтин Яловий у фейсбуці наголосив, що фотографія з тваринами – це підтримка насильства.

Відтепер у столиці:

рекомендується припинити експлуатацію тварин, як об’єктів для фото- та відеопослуг;

посилений контроль Нацполіції у сфері захисту тварин та попередження жорстокого поводження з ними.

Зазвичай тварини дуже швидко помирають.

Сьогоднішнє рішення Київради – це перший крок до цивілізованого та належного поводження з тваринами у столиці,

– наголосив Яловий.

Чому це важливо

Тварини, яких використовують для фото та відео, все своє коротке життя проводять на ланцюгу, без доступу до води та їжі та без можливості природно рухатись.

Бізнес на тваринах у Києві

До міської влади звертаються чимало зоозахисних організацій, які стурбовані проблемою використання тварин для "вуличних" фотосесій.

"Бізнес" на тваринах можна побачити у багатьох туристичних місцях, зокрема на Хрещатику. Депутати вважають, що такий "бізнес" варто класифікувати саме як жорстоке поводження з тваринами, адже вони не є домашніми улюбленцями, а лише способом заробітку.

Зауважимо, що у більшості європейських держав такі дії є неприпустимими та неприйнятними, оскільки тваринам мають бути забезпечені належні умови утримання.