У Києві ніч пройшла спокійно, – КМДА

У Київській міській державній адміністрації доповіли про ситуацію у столиці станом на ранок 2 березня. Ніч була спокійнішою, ніж попередня.

Зранку 2 березня у Києві відкрилися магазини та аптеки, працює транспорт та гуманітарний штаб – там, де це наразі можливо.

Зверніть увагу З питною водою в кранах в Києві все гаразд: спростування фейку

Головне про ситуацію у Києві

Місто невпинно продовжує готуватися до оборони. Зводяться фортифікаційні споруди, аби дати відсіч російським загарбникам.

У столиці працює гуманітарний штаб, який забезпечуватиме медикаментами, продуктами і предметами першої необхідності.

Раніше на Київщині створили координаційний колцентр для надання гуманітарної допомоги місцевому населенню.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!