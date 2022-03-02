У Києві ніч пройшла спокійно, – КМДА

2 березня 2022 , 09:50
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Джерело:

телеграм-канал КМДА

У Київській міській державній адміністрації доповіли про ситуацію у столиці станом на ранок 2 березня. Ніч була спокійнішою, ніж попередня.

Зранку 2 березня у Києві відкрилися магазини та аптеки, працює транспорт та гуманітарний штаб – там, де це наразі можливо.  

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Головне про ситуацію у Києві

  • Місто невпинно продовжує готуватися до оборони. Зводяться фортифікаційні споруди, аби дати відсіч російським загарбникам.
  • У столиці працює гуманітарний штаб, який забезпечуватиме медикаментами, продуктами і предметами першої необхідності.
  • Раніше на Київщині створили координаційний колцентр для надання гуманітарної допомоги місцевому населенню.

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Автор: Ірина Буртик