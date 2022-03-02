У Києві ніч пройшла спокійно, – КМДА
2 березня 2022 , 09:50Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал КМДА
У Київській міській державній адміністрації доповіли про ситуацію у столиці станом на ранок 2 березня. Ніч була спокійнішою, ніж попередня.
Зранку 2 березня у Києві відкрилися магазини та аптеки, працює транспорт та гуманітарний штаб – там, де це наразі можливо.
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Головне про ситуацію у Києві
- Місто невпинно продовжує готуватися до оборони. Зводяться фортифікаційні споруди, аби дати відсіч російським загарбникам.
- У столиці працює гуманітарний штаб, який забезпечуватиме медикаментами, продуктами і предметами першої необхідності.
- Раніше на Київщині створили координаційний колцентр для надання гуманітарної допомоги місцевому населенню.
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