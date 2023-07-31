По всій Україні – була повітряна тривога: у Харкові лунали вибухи

У Києві та кількох областях України вночі 31 липня пролунали сигнали повітряної тривоги. У Харкові вже чули кілька гучних вибухів

Попередньо окупанти обстріляли місто ракетами С-300. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена тривога, перебувати в укриттях до моменту, коли пролунають відбої.

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Яка ситуація з повітряною тривогою в регіонах

По всій Україні – відбої повітряної тривоги.

00:48 Наразі повітряна тривога ще триває у таких областях нашої країни:

Миколаївська;

Херсонська;

Кіровоградська;

Запорізька;

Дніпропетровська;

Донецька;

Луганська;

Полтавська;

Сумська;

Харківська;

місто Київ;

АР Крим.

Чому важливо перебувати в укритті під час тривоги

В Україні майже півтора року триває повномасштабна війна, а люди, часом, продовжують нехтувати базовими правилами безпеки. Важливо пам'ятати, що заздалегідь продумані особисті правила безпеки під час тривоги – ваше збережене життя.

Загалом, як тільки ви почули сигнал повітряної тривоги, треба негайно прямувати в укриття. Адже є небезпека не тільки прямого влучання, а й ударної хвилі, від якої часто страждають чи гинуть люди.

Якщо в приміщенні немає укриття варто користуватися правилом "двох стін", а також перебувати подалі від вікна та дверей. В жодному разі не можна під час тривоги виходити на балкон.

Окрім цього також є небезпека ураження уламками ворожих дронів чи ракет. Тому завжди треба перейматися через власну безпеку та користуватися правилами, що допоможуть зберегти життя.

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