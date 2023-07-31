По всій Україні – була повітряна тривога: у Харкові лунали вибухи

31 липня 2023, 00:11
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У Києві та кількох областях України вночі 31 липня пролунали сигнали повітряної тривоги. У Харкові вже чули кілька гучних вибухів

Попередньо окупанти обстріляли місто ракетами С-300. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена тривога, перебувати в укриттях до моменту, коли пролунають відбої.

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Яка ситуація з повітряною тривогою в регіонах

01:55 По всій Україні – відбої повітряної тривоги. 

00:48 Наразі повітряна тривога ще триває у таких областях нашої країни:

  • Миколаївська;
  • Херсонська;
  • Кіровоградська;
  • Запорізька;
  • Дніпропетровська;
  • Донецька;
  • Луганська;
  • Полтавська;
  • Сумська;
  • Харківська;
  • місто Київ;
  • АР Крим.
00:45 У Повітряних силах повідомили, що у західних та центральних областях – відбій повітряної тривоги.00:37 Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що в Харкові було чутно два прильоти. За його словами, попередньо – потрапляння у нежитлові приміщення. Пожежа. Про постраждалих інформації наразі немає.00:11 У Поліції Харківщини наголосили, що в Харкові чути вибухи. Там закликали людей не підходити до вікон та проходити в укриття. Крім того, про всі руйнування, постраждалих вони просять повідомляти на спецлінію поліції 102.00:10 У Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку для Сходу. Вони закликали громадян прямувати до укриттів.00:09 Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив вибухи у Харкові. Він закликав жителів міста Харків та області перебувати в укриттях.00:08 У Харкові пролунали кілька вибухів. Попередньо місто перебуває під атакою ракет С-300. 00:02 Повітряні сили повідомили про тривогу у Харківській області. Там закликали негайно йти в укриття.

Чому важливо перебувати в укритті під час тривоги

  • В Україні майже півтора року триває повномасштабна війна, а люди, часом, продовжують нехтувати базовими правилами безпеки. Важливо пам'ятати, що заздалегідь продумані особисті правила безпеки під час тривоги – ваше збережене життя. 
  • Загалом, як тільки ви почули сигнал повітряної тривоги, треба негайно прямувати в укриття. Адже є небезпека не тільки прямого влучання, а й ударної хвилі, від якої часто страждають чи гинуть люди.
  • Якщо в приміщенні немає укриття варто користуватися правилом "двох стін", а також перебувати подалі від вікна та дверей. В жодному разі не можна під час тривоги виходити на балкон. 
  • Окрім цього також є небезпека ураження уламками ворожих дронів чи ракет. Тому завжди треба перейматися через власну безпеку та користуватися правилами, що допоможуть зберегти життя.

Автор: Владислав Кравцов