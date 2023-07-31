По всій Україні – була повітряна тривога: у Харкові лунали вибухи
31 липня 2023, 00:11Читать новость на русском
У Києві та кількох областях України вночі 31 липня пролунали сигнали повітряної тривоги. У Харкові вже чули кілька гучних вибухів
Попередньо окупанти обстріляли місто ракетами С-300. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена тривога, перебувати в укриттях до моменту, коли пролунають відбої.
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Яка ситуація з повітряною тривогою в регіонах01:55 По всій Україні – відбої повітряної тривоги.
00:48 Наразі повітряна тривога ще триває у таких областях нашої країни:
- Миколаївська;
- Херсонська;
- Кіровоградська;
- Запорізька;
- Дніпропетровська;
- Донецька;
- Луганська;
- Полтавська;
- Сумська;
- Харківська;
- місто Київ;
- АР Крим.
Чому важливо перебувати в укритті під час тривоги
- В Україні майже півтора року триває повномасштабна війна, а люди, часом, продовжують нехтувати базовими правилами безпеки. Важливо пам'ятати, що заздалегідь продумані особисті правила безпеки під час тривоги – ваше збережене життя.
- Загалом, як тільки ви почули сигнал повітряної тривоги, треба негайно прямувати в укриття. Адже є небезпека не тільки прямого влучання, а й ударної хвилі, від якої часто страждають чи гинуть люди.
- Якщо в приміщенні немає укриття варто користуватися правилом "двох стін", а також перебувати подалі від вікна та дверей. В жодному разі не можна під час тривоги виходити на балкон.
- Окрім цього також є небезпека ураження уламками ворожих дронів чи ракет. Тому завжди треба перейматися через власну безпеку та користуватися правилами, що допоможуть зберегти життя.