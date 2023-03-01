Росіяни могли запустити надзвукові ракети: у низці областей лунала повітряна тривога
1 березня 2023, 19:07Читать новость на русском
Увечері 1 березня у столиці та низці областей пролунали сирени, які сповістили про повітряну тривогу. Причиною стала активність російської авіації.
Повітряна тривога у низці областей тривала здебільшого близько 20 хвилин. Однак були повідомлення про вибухи.
Важливо Нічна атака дронами та "бавовна" у Криму: хронологія 371 дня війни19:59 У Сумській ОВА повідомили, що вибухи, які чули мешканці області – робота ППО. 19:31 Загроза ворожої атаки зберігається тільки в регіонах, де тривога безперервна. В інших регіонах – відбій.
19:23 Хвиля відбоїв повітряної тривоги. Загроза атаки досі зберігається у:
- Сумській області;
- Миколаївській області;
- Запорізькій області;
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19:05 Сирени сповістили про повітряну тривогу в низці областей. Зокрема сигнали тривоги пролунали у:
- Києві та Київській області;
- Чернігівській області;
- Сумській області;
- Полтавській області;
- Харківській області;
- Донецькій області;
- Запорізькій області;
- Дніпропетровській області;
- Кіровоградській області;
- Черкаській області;
- Вінницькій області;
- Житомирській області.