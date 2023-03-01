Росіяни могли запустити надзвукові ракети: у низці областей лунала повітряна тривога

Увечері 1 березня у столиці та низці областей пролунали сирени, які сповістили про повітряну тривогу. Причиною стала активність російської авіації.

Повітряна тривога у низці областей тривала здебільшого близько 20 хвилин. Однак були повідомлення про вибухи.

Важливо Нічна атака дронами та "бавовна" у Криму: хронологія 371 дня війни

У Сумській ОВА повідомили, що вибухи, які чули мешканці області – робота ППО.Загроза ворожої атаки зберігається тільки в регіонах, де тривога безперервна. В інших регіонах – відбій.

19:23 Хвиля відбоїв повітряної тривоги. Загроза атаки досі зберігається у:

Сумській області;

Миколаївській області;

Запорізькій області;

Безперервна тривога триває у Луганській області (з 4 квітня 2022 року) та в тимчасово окупованому Криму (з 11 грудня 2022 року).

Спостерігачі Monitor повідомляють про відсутність нових запусків ракет росіянами. Водночас у Херсонській області оголосили відбій тривоги. В Інших регіонах тривога триває.В Одеській області оголошено відбій повітряної тривоги. Водночас сирени пролунали у Херсонській області.Тривоги пролунали у Миколаївській та Одеській областях. За даними Monitor , росіяниЗа даними Monitor, зафіксовані ракети у напрямку Кременчука Полтавської області. Є повідомлення про вибухи у Кременчуцькому районі, однак коментарів від офіційних представників влади поки що немає.За даними моніторингової групи Monitor, причиною тривоги стала активність ворожої авіації на північно-східному напрямку. Зафіксовані запуски ракет у напрямку Сумщини. Є повідомлення про вибухи.Голова Офісу Президента Андрій Єрмак закликав українців не ігнорувати повітряну тривогу.

19:05 Сирени сповістили про повітряну тривогу в низці областей. Зокрема сигнали тривоги пролунали у: