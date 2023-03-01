Росіяни могли запустити надзвукові ракети: у низці областей лунала повітряна тривога

1 березня 2023, 19:07
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Увечері 1 березня у столиці та низці областей пролунали сирени, які сповістили про повітряну тривогу. Причиною стала активність російської авіації.

Повітряна тривога у низці областей тривала здебільшого близько 20 хвилин. Однак були повідомлення про вибухи.

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19:59 У Сумській ОВА повідомили, що вибухи, які чули мешканці області – робота ППО. 19:31 Загроза ворожої атаки зберігається тільки в регіонах, де тривога безперервна. В інших регіонах – відбій.

19:23 Хвиля відбоїв повітряної тривоги. Загроза атаки досі зберігається у:

  • Сумській області;
  • Миколаївській області;
  • Запорізькій області;

Безперервна тривога триває у Луганській області (з 4 квітня 2022 року) та в тимчасово окупованому Криму (з 11 грудня 2022 року).

19:22 Спостерігачі Monitor повідомляють про відсутність нових запусків ракет росіянами. Водночас у Херсонській області оголосили відбій тривоги. В Інших регіонах тривога триває.19:18 В Одеській області оголошено відбій повітряної тривоги. Водночас сирени пролунали у Херсонській області.19:14 Тривоги пролунали у Миколаївській та Одеській областях. За даними Monitor, росіяни запускають надзвукові ракети.19:13 За даними Monitor, зафіксовані ракети у напрямку Кременчука Полтавської області. Є повідомлення про вибухи у Кременчуцькому районі, однак коментарів від офіційних представників влади поки що немає.19:10 За даними моніторингової групи Monitor, причиною тривоги стала активність ворожої авіації на північно-східному напрямку. Зафіксовані запуски ракет у напрямку Сумщини. Є повідомлення про вибухи.19:08 Голова Офісу Президента Андрій Єрмак закликав українців не ігнорувати повітряну тривогу.

19:05 Сирени сповістили про повітряну тривогу в низці областей. Зокрема сигнали тривоги пролунали у:

  • Києві та Київській області;
  • Чернігівській області;
  • Сумській області;
  • Полтавській області;
  • Харківській області;
  • Донецькій області;
  • Запорізькій області;
  • Дніпропетровській області;
  • Кіровоградській області;
  • Черкаській області;
  • Вінницькій області;
  • Житомирській області.
Автор: Іван Магуряк