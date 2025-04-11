У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
- У Києві та низці областей України оголошували повітряну тривогу через загрозу балістичного озброєння.
- Загроза надходила зі східного напрямку, з можливістю використання ракет "Іскандер" або С-300/С-400.
У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння у п'ятницю, 11 квітня. Оборонці неба повідомляли про небезпеку.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Київську міську військову адміністрацію. У разі оголошення тривоги у вашому регіоні – негайно прямуйте в укриття.
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Де оголошено небезпеку
Орієнтовно о 18:44 Україною почала ширитися повітряна тривога. У Повітряних силах пізніше назвали причину.
Загроза застосування балістичного озброєння зі східного напрямку, в областях де оголошено повітряну тривогу,
– ідеться у повідомленні.
За даними моніторингових каналів, існує небезпека пусків ракет систем "Іскандер" або С-300/С-400.
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
У яких областях тривога: дивіться на карті
"Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги", – наголосили у КМВА.
Оновлено о 19:15. У Києві та інших областях оголосили відбій повітряної тривоги.
До слова, напередодні у частині областей України також оголошували повітряну тривогу через загрозу ударів балістичними ракетами з північно-східного напрямку. Теж була небезпека пусків ракет систем "Іскандер" або С-300/С-400.