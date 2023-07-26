Майже по всій Україні оголосили повітряну тривогу: загроза ракетних обстрілів

26 липня 2023, 13:33
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В обід 26 липня в багатьох регіонах України оголосили повітряну тривогу. Закликаємо не нехтувати сигналами повітряної тривоги та пройти до найближчого укриття.

У Повітряних силах повідомили, що тривога пов'язана з пусками крилатих ракет зі східного напрямку. "Червоніти" області почали близько о 13:31.

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Майже по всій Україні оголосили повітряну тривогу

 

 

14:06 Вінниця – в укриття. Повітряні сили попереджають про небезпеку. 14:00 У Житомирі повідомляють про вибухи. 13:56 Повітряну тривогу оголосили у Сумській області. 13:55 У Повітряних силах попереджають про ракетну небезпеку для західних та північних областей. 13:48 Повітряну тривогу оголосили й на Заході. Про ракетну небезпеку попереджають у:
  • Закарпатській,
  • Львівській,
  • Волинській,
  • Рівненській,
  • Тернопільській,
  • Івано-Франківській,
  • Чернівецькій,
  • Хмельницькій областях. 
13:41 У Повітряних силах також повідомили, що група ворожих Ту-95мс (12 літаків) вилетіла з аеродрому "Оленья", Мурманської області Росії. Орієнтовний час виходу на пускові рубежі – 17:00.13:40 Моніторингові телеграм-канали повідомляють про ймовірний пуск ракет типу "Калібр". 13:31 Повітряну тривогу оголосили у:
  • Києві та області,
  • Чернігівській,
  • Житомирській,
  • Вінницькій,
  • Черкаській,
  • Кіровоградській,
  • Полтавській,
  • Дніпропетровській,
  • Донецькій,
  • Запорізькій,
  • Херсонській областях. 
Автор: Анжеліка Байбак, Анастасія Кушпіт