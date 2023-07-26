Майже по всій Україні оголосили повітряну тривогу: загроза ракетних обстрілів
26 липня 2023, 13:33Читать новость на русском
В обід 26 липня в багатьох регіонах України оголосили повітряну тривогу. Закликаємо не нехтувати сигналами повітряної тривоги та пройти до найближчого укриття.
У Повітряних силах повідомили, що тривога пов'язана з пусками крилатих ракет зі східного напрямку. "Червоніти" області почали близько о 13:31.
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Майже по всій Україні оголосили повітряну тривогу
14:06 Вінниця – в укриття. Повітряні сили попереджають про небезпеку. 14:00 У Житомирі повідомляють про вибухи. 13:56 Повітряну тривогу оголосили у Сумській області. 13:55 У Повітряних силах попереджають про ракетну небезпеку для західних та північних областей. 13:48 Повітряну тривогу оголосили й на Заході. Про ракетну небезпеку попереджають у:
- Закарпатській,
- Львівській,
- Волинській,
- Рівненській,
- Тернопільській,
- Івано-Франківській,
- Чернівецькій,
- Хмельницькій областях.
- Києві та області,
- Чернігівській,
- Житомирській,
- Вінницькій,
- Черкаській,
- Кіровоградській,
- Полтавській,
- Дніпропетровській,
- Донецькій,
- Запорізькій,
- Херсонській областях.