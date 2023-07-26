Майже по всій Україні оголосили повітряну тривогу: загроза ракетних обстрілів

В обід 26 липня в багатьох регіонах України оголосили повітряну тривогу. Закликаємо не нехтувати сигналами повітряної тривоги та пройти до найближчого укриття.

У Повітряних силах повідомили, що тривога пов'язана з пусками крилатих ракет зі східного напрямку. "Червоніти" області почали близько о 13:31.

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Майже по всій Україні оголосили повітряну тривогу

Закарпатській,

Львівській,

Волинській,

Рівненській,

Тернопільській,

Івано-Франківській,

Чернівецькій,

Хмельницькій областях.

Києві та області,

Чернігівській,

Житомирській,

Вінницькій,

Черкаській,

Кіровоградській,

Полтавській,

Дніпропетровській,

Донецькій,

Запорізькій,

Херсонській областях.

Вінниця – в укриття. Повітряні сили попереджають про небезпеку.У Житомирі повідомляють про вибухи.Повітряну тривогу оголосили у Сумській області.У Повітряних силах попереджають про ракетну небезпеку для західних та північних областей.Повітряну тривогу оголосили й на Заході. Про ракетну небезпеку попереджають у:У Повітряних силах також повідомили, що група ворожих Ту-95мс (12 літаків) вилетіла з аеродрому "Оленья", Мурманської області Росії. Орієнтовний час виходу на пускові рубежі – 17:00.Моніторингові телеграм-канали повідомляють про ймовірний пуск ракет типу "Калібр".Повітряну тривогу оголосили у: