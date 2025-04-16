У середу, 16 квітня, у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу. Причиною стала загроза застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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В Україні лунала повітряна тривога

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 13:36. Після цього вона поширилася також на низку центральних, північних та південних областей України.

Тоді ж Повітряні сили ЗСУ написали про ракетну небезпеку в областях, де оголошена повітряна тривога.

Загроза балістики!

– йдеться в наступному повідомленні.

Моніторингові канали також написали про загрозу балістики зі сходу та зазначили про ймовірний пуск "Іскандерів" або систем ППО С-300/С-400.

Близько 14:07 в Україні оголосили відбій повітряної тривоги.

Важливо! Оперативно про тривоги, ракетну загрозу для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Нагадаємо, в ніч на 16 квітня російські безпілотники вкотре атакували Одесу. Внаслідок удару дронів у місті було пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та складські приміщення.