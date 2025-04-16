У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу
- У Києві та низці областей 16 квітня оголошували повітряну тривогу через загрозу балістичного озброєння.
- Моніторингові канали повідомляли про ймовірний пуск "Іскандерів" або систем ППО С-300/С-400 зі сходу.
У середу, 16 квітня, у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу. Причиною стала загроза застосування балістичного озброєння.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
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В Україні лунала повітряна тривога
Повітряну тривогу в Києві оголосили о 13:36. Після цього вона поширилася також на низку центральних, північних та південних областей України.
Тоді ж Повітряні сили ЗСУ написали про ракетну небезпеку в областях, де оголошена повітряна тривога.
Загроза балістики!
– йдеться в наступному повідомленні.
Моніторингові канали також написали про загрозу балістики зі сходу та зазначили про ймовірний пуск "Іскандерів" або систем ППО С-300/С-400.
Близько 14:07 в Україні оголосили відбій повітряної тривоги.
Важливо! Оперативно про тривоги, ракетну загрозу для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Нагадаємо, в ніч на 16 квітня російські безпілотники вкотре атакували Одесу. Внаслідок удару дронів у місті було пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та складські приміщення.