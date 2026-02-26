Укр Рус
26 лютого, 15:20
Оновлено - 15:45, 26 лютого

У Києві та низці областей була тривога через загрозу балістики

Маргарита Волошина
Основні тези
  • У Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики.
  • Повітряні сили ЗСУ закликають жителів перебувати в укриттях до закінчення небезпеки.

Повітряну тривогу у низці областей України, зокрема Київській, оголосили у четвер, 26 лютого. Причиною стала загроза застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні.

Яка причина повітряної тривоги?

Орієнтовно о 15:18 у Києві та низці областей почали оголошувати повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ тієї ж хвилини повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння, за даними моніторів – з російського Брянська.

Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістики. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги, 
– писали у КМВА.

Близько 15:22 з'явилася інформація про рух швидкісної цілі через Чернігівську область Незадовго після цього у Повітряних силах ЗСУ закликали жителів Чернігова прямувати до укриттів. Через кілька хвилин у місті було гучно.

За словами начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського, перед вибухом фіксувався підліт балістичної ракети до міста. Він додав, що інформацію стосовно вибуху та можливих наслідків уточнюють.

О 15:44 Повітряні сили повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Де зараз оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

Де раніше завдали ракетного удару?

  • Уночі Запоріжжя зазнало масованої атаки з використанням балістики й ударних безпілотників. Пошкоджено багатоповерхівку, автівки, об'єкти інфраструктури, "Епіцентр", щонайменше одна людина постраждала.

  • Також під атакою БпЛА та балістичних ракет уночі опинився Харків. Пошкоджені житлові будинки, приватний сектор, обірвали дроти контактних мереж, перебили газопровід. Попередньо, постраждало 14 людей.

  • У Дніпровському районі Києва пошкоджень зазнала будівля магазину, а у Голосіївському було займання на території приватної садиби. Також у Печерському районі горів двоповерховий приватний будинок.