УКР РУС
21 січня 2025, 18:17
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У Києві та низці областей оголосили тривогу: є загроза застосування балістики

Ірина Марціяш

Ввечері 21 січня в Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. В Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Повітряна тривога поширилась вже в декількох регіонах України. Закликаємо оперативно переходити в укриття у випадку оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні.

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18:23, 21 січня

Де оголошено тривогу

18:16, 21 січня

Моніторингові канали вказували, що загроза балістики зі Східного напрямку.

18:15, 21 січня

Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу,
– повідомили в Повітряних силах.