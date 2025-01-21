У Києві та низці областей оголосили тривогу: є загроза застосування балістики

Ввечері 21 січня в Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. В Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Повітряна тривога поширилась вже в декількох регіонах України. Закликаємо оперативно переходити в укриття у випадку оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні.

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