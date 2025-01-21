У Києві та низці областей оголосили тривогу: є загроза застосування балістики
Ввечері 21 січня в Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. В Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння.
Повітряна тривога поширилась вже в декількох регіонах України. Закликаємо оперативно переходити в укриття у випадку оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні.
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Моніторингові канали вказували, що загроза балістики зі Східного напрямку. Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу,
Де оголошено тривогу
– повідомили в Повітряних силах.
Моніторингові канали вказували, що загроза балістики зі Східного напрямку.
Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу,