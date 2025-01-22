22 січня 2025, 08:24
У Києві та низці областей – повітряна тривога через швидкісні цілі
Повітряну тривогу в низці регіонів України оголосили зранку 22 січня. В Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння.
24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашій області, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Швидкісна ціль у Сумській області рухається в напрямку Чернігівської області. Повітряні сили оголосили ракетну небезпеку в областях, в яких оголошено тривогу.
08:23, 22 січня
08:22, 22 січня
Швидкісна ціль у Сумській області рухається в напрямку Чернігівської області.
Повітряні сили оголосили ракетну небезпеку в областях, в яких оголошено тривогу.