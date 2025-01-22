У Києві та низці областей – повітряна тривога через швидкісні цілі

Повітряну тривогу в низці регіонів України оголосили зранку 22 січня. В Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння.

24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашій області, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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