24 Канал Новини України У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу: були пуски балістики
1 листопада, 19:10
У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу: були пуски балістики

Маргарита Волошина
Основні тези
  • У Києві та низці областей України оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.
  • Моніторингові канали повідомляли про можливий пуск ракет "Іскандер" або систем ППО С-300/С-400 з Брянська.

Повітряну тривогу в низці регіонів України оголошували ввечері у суботу, 1 листопада. В Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Закликаємо перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя та полегшити роботу нашим захисникам неба.

Яка причина оголошення повітряної тривоги?

Повітряну тривогу для частини областей України оголосили орієнтовно о 19:06. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння зі північно-східного напрямку. 

Моніторингові канали повідомляли про ймовірний пуск ракет "Іскандер" або систем ППО С-300/С-400. Згодом з'явилася інформація про ціль у межах повітряного простору Чернігівської області.

Повітряна тривога в Україні: дивіться на карті

Згодом моніторингові канали повідомили про те, що повітряна ціль ворога припинила існування в межах Ніжинського району Чернігівської області. Вже о 19:40 оголосили відбій повітряної тривоги.

Що відомо про минулі атаки?

  • За кілька годин до цього у Павлограді Дніпропетровської області пролунали вибухи під час комбінованої атаки з використанням ударних БпЛА і балістичних ракет. Місцева влада наразі це не коментувала.

  • Уночі росіяни вкотре атакували українські міста. Ворог запустив 223 дрони для терору. Протиповітряною обороною збито або подавлено 206 ворожих БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та дронів інших типів