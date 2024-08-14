У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу: росіяни запускали ракети
Ввечері 14 серпня у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Зокрема тривога була оголошена і в столиці.
Окупанти випустили по Україні декілька ракет. Українців закликали перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Наразі повітряна тривога оголошена у таких областях: У Києві та більшості областей оголосили про відбій тривоги. Моніторингові канали повідомили про рух ракети у бік Полтавської/Київської областей. Додатково тривогу оголосили у Києві та області, а ще на Чернігівщині та Черкащині. ЗМІ повідомили про вибухи в Одесі. ПС повідомили про те, що на Одесу рухається швидкісна ціль. Повітряні сили попередили про загрозу балістичного обстрілу з окупованого Криму.
Карта повітряних тривог онлайн: у яких областях є загроза
Наразі повітряна тривога оголошена у таких областях:Мапа оновлюється автоматично залежно від ситуації в регіонах.
У Києві та більшості областей оголосили про відбій тривоги.
Моніторингові канали повідомили про рух ракети у бік Полтавської/Київської областей.
Додатково тривогу оголосили у Києві та області, а ще на Чернігівщині та Черкащині.
ЗМІ повідомили про вибухи в Одесі.
ПС повідомили про те, що на Одесу рухається швидкісна ціль.
Повітряні сили попередили про загрозу балістичного обстрілу з окупованого Криму.