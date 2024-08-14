У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу: росіяни запускали ракети

14 серпня 2024, 19:44
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Автор: Анастасія Кушпіт

Ввечері 14 серпня у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Зокрема тривога була оголошена і в столиці.

Окупанти випустили по Україні декілька ракет. Українців закликали перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

19:50, 14 серпня

Карта повітряних тривог онлайн: у яких областях є загроза

Наразі повітряна тривога оголошена у таких областях:

Мапа оновлюється автоматично залежно від ситуації в регіонах.
19:49, 14 серпня

У Києві та більшості областей оголосили про відбій тривоги.

19:42, 14 серпня

Моніторингові канали повідомили про рух ракети у бік Полтавської/Київської областей.

19:41, 14 серпня

Додатково тривогу оголосили у Києві та області, а ще на Чернігівщині та Черкащині.

19:33, 14 серпня

ЗМІ повідомили про вибухи в Одесі.

19:31, 14 серпня

ПС повідомили про те, що на Одесу рухається швидкісна ціль. 

19:30, 14 серпня

Повітряні сили попередили про загрозу балістичного обстрілу з окупованого Криму.